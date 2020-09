Chrissy Teigen: Eindelijk mocht ik botox

„Ik krijg hele erge zwangerschapshoofdpijn”, schrijft Teigen. „Het is zo erg, maar ik heb eindelijk het licht gezien. Ik was zo blij dat ik toestemming kreeg om nekspierbotox te gebruiken.” Chrissy vertelt hierbij dat de behandeling ook zou werken voor migraine, en dus niet alleen als je zwanger bent. „Kaakbotox moet ik echt gebruiken bij hoofdpijn buiten mijn zwangerschap. Je kan het ook gebruiken achter je wenkbrauwen voor migraine. Het verandert je leven echt.”

Teigen en haar man, zanger John Legend, maakten in juli bekend in verwachting te zijn van hun derde kindje. Al eerder kregen ze hun dochter Luna en zoontje Miles. Tijdens de zwangerschap van Miles onthulde Chrissy al enorm veel last te hebben van zwangerschapshoofdpijn en vroeg ze raad bij haar volgers online.