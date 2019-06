Borstbeeld voor Pinkpopdirecteur Jan Smeets

Ⓒ ANP Kippa

Festivaldirecteur Jan Smeets van Pinkpop is vrijdagmiddag verrast met een borstbeeld. Smeets, bekend als Mr. Pinkpop, organiseert het festival al sinds het begin. Dit jaar, bij de vijftigste editie, besloot de gemeente Landgraaf hem met een borstbeeld in het zonnetje te zetten. Smeets is ’blij en trots’.