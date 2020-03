Coronavirus schopt songfestivalvoorbereiding in de war

In ieder geval Litouwen en Israël gaven al aan om voorlopig niet naar Nederland af te willen reizen voor de opnames van de filmpjes. Zangeres Eden Alene is gebonden aan de reisrestricties van Israëlische overheid en The Roop uit Litouwen wil de ’eigen gezondheid en die van het publiek niet in gevaar brengen’ door te gaan reizen. De band zegde ook hun komst naar ’Eurovision in Concert’, dat begin april in Amsterdam plaatsvindt, af.

Van andere deelnemers zijn al wel beelden geschoten. Deze week was het onder meer de beurt aan Bulgarije en San Marino.

Een woordvoerder van de NPO laat desgevraagd weten dat de prioriteiten nu ook grotendeels ergens anders liggen. „We gaan eerst in kaart brengen wat het effect is van de oproep van het kabinet en de voorgestelde maatregelen van het RIVM op de productie van het Eurovisiesongfestival. Naast de Nederlandse situatie moeten we ook rekening houden met de situatie in de veertig andere deelnemende landen. Die inventarisatie vindt nu plaats.”

De NPO, de gemeente Rotterdam en de EBU lieten deze week allemaal weten dat het nog te vroeg was om maatregelen te treffen wat betreft het songfestival. Er worden verschillende scenario’s onderzocht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei donderdag dat waarschijnlijk begin april een beslissing wordt genomen, wanneer in Rotterdam Ahoy opgebouwd moet gaan worden.