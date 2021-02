'Ontvoering honden Lady Gaga was gerichte actie'

Ryan Fischer, die drie honden van Lady Gaga woensdag uitliet, werd tijdens zijn wandelrondje in West Hollywood neergeschoten. Op bewakingsbeelden is te zien dat een witte auto dicht bij Fischer stopt, waarna er twee mensen uit de auto stappen die gericht op Fischer aflopen en hem aanvallen. De daders namen twee Franse bulldogs - die veel waard zijn - mee. De derde hond wist uit de handen van de overvallers te blijven. Fischer werd naar het ziekenhuis gebracht en zal naar verwachting volledig herstellen.

Volgens TMZ is de daadkracht waarmee de daders te werk gaan, genoeg reden om aan te nemen dat het inderdaad een gerichte actie was. Omdat het donker was en de honden klein zijn, konden de daders nooit van een afstand zien dat Fischer drie waardevolle Franse bulldogs uitliet. „Feit is dus, dat de criminelen dit van tevoren wisten”, schrijft de entertainmentwebsite.

Gaga heeft een beloning van 500.000 dollar uitgeloofd voor haar twee ontvoerde honden. Volgens bronnen van TMZ heeft nog niemand contact opgenomen met de zangeres.