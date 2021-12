Scholier van 93 in ’Gogo’

Premium TV

Boba Fett is de badass die Star Wars nodig heeft

Boba Fett is een bijzondere creatie uit het toch al rijke Star Wars-universum. De premiejager met de iconische helm begon als edelfigurant met een paar regels tekst. Hij stierf bovendien een roemloze dood in de gulzige maag van de Sarlacc in Return of the Jedi. Toch is hij nu terug in The Book of Bo...