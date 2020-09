Zeldzame demo van 13-jarige Ed Sheeran voor 50.000 pond verkocht

Het gaat om het album Spinning Man die Ed opnam toen hij 13 jaar oud was. De zanger brandde in totaal zo’n twintig cd’s, waarvan hij er zelf negentien heeft. Het geveilde exemplaar gaf hij ooit aan een vriend, die de cd jaren later in een lade terugvond. De veertien liedjes op Spinning Man schreef Ed toen zijn eerste grote liefde zijn hart had gebroken.

Tijdens de veiling ging ook een roze verenboa van Jimi Hendrix onder de hamer. Voor het accessoire, dat de artiest in 1967 droeg tijdens zijn grote doorbraak op het Monterey Pop Festival, werd 14.500 pond (bijna 16.000 euro) neergeteld.