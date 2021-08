KISS zegt show af vanwege coronabesmetting frontman

De rockband deelde het slechte nieuws in een bericht op sociale media. KISS benadrukte daarin dat de hele band en alle crewleden volledig gevaccineerd zijn. Ook heeft de band iemand in dienst die erop toeziet dat alle coronaprotocollen worden nageleefd. Het is nog niet bekend of de besmetting van Stanley gevolgen heeft voor andere optredens. De band heeft ook op 28 en 29 augustus een show op de rol staan.

Stanley liet ook persoonlijk via Twitter van zich horen. Hij reageerde op geruchten dat hij vanwege hartproblemen op de intensive care zou liggen. „Mensen! Ik ben oké. Ik lig niet op de intensive care. Mijn hart zou het aankunnen om elke dag 40 kilometer te fietsen! Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar het is absolute onzin.”

KISS begon in 2019 met hun End Of The Road World Tour. Na deze tournee stopt de legendarische Amerikaanse glamrockband met touren. De rockband zal ook nog een keer naar Nederland komen, op 21 juli 2022 in de Ziggo Dome in Amsterdam.