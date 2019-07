Wesley Sneijder: Yolanthe wil mijn geld niet

„Yolanthe heeft niets van mij gevraagd en ik zal ook niets aan haar vragen. We hebben elkaars geld niet nodig. Deze verhalen zijn allemaal leugens”, zo briest Wesley.

De voetballer is naar eigen zeggen helemaal klaar met alle „bullshit” die over hem geschreven wordt. „Ik ga niet meer aardig zijn voor al deze mensen die shit schrijven over mij en Yolanthe. Laat me heel duidelijk zijn. Ten eerste, ja, we zijn al een tijdje niet meer bij elkaar. Nee, we zijn nog steeds niet gescheiden. Ik heb veel fouten gemaakt in ons huwelijk, maar dat gaat niemand wat aan. Dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is, respecteer ik erg. Ze zorgt elke dag voor mijn zoon en voor mij, ook al zijn we niet meer bij elkaar. Ten tweede, ze heeft niets van mij nodig, want ze heeft haar eigen geld.”

