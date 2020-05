Catherine gaat op virtueel kraambezoek

Komende week wordt in het Verenigd Koninkrijk voorlichting gegeven over de mentale gezondheid van moeders. Daarom ging Catherine in gesprek met vroedvrouwen, ouders en experts. Op Twitter is dus ook te zien hoe de echtgenote van prins William op virtueel kraambezoek gaat en de nieuwe moeder een hart onder de riem steekt.

Catherine houdt zich geregeld bezig met de ontwikkeling en mentale zorg van kinderen op jonge leeftijd. Ze is ook beschermvrouwe van het instituut Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). In november liep ze op dezelfde kraamafdeling mee met vroedvrouwen en keek ze mee met bevallingen. Deze keer deed ze dat dus virtueel.

Afgelopen week brachten de Cambridges het initiatief ’Our Frontline’ uit vanwege het coronavirus. Het initiatief ondersteunt de mentale gezondheid van zorgpersoneel en richt zich erop om 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor zorgmedewerkers in de frontlinie.