’Even tot hier’ wint Gouden Televizier-Ring

Het komische duo viel vorig jaar bij de Televizier-Ring buiten de top drie van genomineerden. „Dat ervaar ik een klein beetje als ruis, als ik eerlijk ben”, vertelde Woe eerder aan De Telegraaf. „Wij willen gewoon een mooi programma maken. Als we dan naast prijzen grijpen, ga ik mij geen loser voelen.” Waarop Van der Laan uitriep: „Dat ben je wel.”

Tim Hofman

In het Amsterdamse Carré vol tv-sterren, werden de Televizier-prijzen uitgereikt tijdens een live gala. Tim Hofman viel opnieuw meermaals in de prijzen. Allereerst ging de Televizier-Ster Impact, uitgereikt door Frits Barend, (niet verrassend) naar het online programma Boos van Hofman, waarin hij misstanden achter de schermen van The voice of Holland voor het voetlicht bracht. Eerder dit jaar won hij daarvoor de Zilveren Nipkowschijf.

„De prijs is voor iedereen die bij ons durfde te spreken. Dank je wel en een veilige afterparty”, zei hij na de overwinning. Ook won hij de Ster voor beste presentator, ten faveure van André van Duin en Raven van Dorst. Hofman heeft al een aantal Televizier-prijzen in zijn bezit. In 2020 maakte hij een hattrick: hij werd toen ook al uitgeroepen tot beste presentator, won de Ster voor beste online serie – ook met Boos – en de Gouden Televizier-Ring voor Over mijn lijk.

Overige prijzen

Frank Lammers werd uitgeroepen tot beste acteur. Hij was in België voor opnames en kon zijn Televizier-Ster voor beste acteur niet zelf in ontvangst nemen. Op de achtergrond klonk uit de monden van zijn collega’s, onder wie Elise Schaap: ’We love you Ferry, we do’, als verwijzing naar zijn personage in de hitserie Undercover. Lammers wist te winnen van de genomineerden Tygo Gernandt en Angela Schijf (Flikken Maastricht).

Soy Kroon mocht de Talent-award mee naar huis nemen. Hij maakte veel indruk als Jezus in The Passion afgelopen jaar. Kroon won van Giel de Winter en Splinter Chabot.

De Televizier-Ster Jeugd ging naar Hallo, ik heb kanker (EO). Een van de vier tieners die werd gevolgd in de serie, Marleen, is vorige week overleden vertelde presentatrice Anne-Mar Zwart in tranen. Robbert Rodenburg beklom het podium om de prijs voor de beste online videoserie, Open kaart, in ontvangst te nemen.