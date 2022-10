VOLG LIVE | Het Gouden Televizier-Ring Gala

Volg hieronder haar Twitterfeed.

De drie genomineerden voor de Gouden televizier-Ring zijn Even tot hier (BnnVara), Het Jachtseizoen (SBS6) en De Bevers (RTL 5).

In de race voor beste presentator: Tim Hofman, André van Duin en Raven van Dorst. En voor beste acteur: Tygo Gernandt, Frank Lammers en Angela Schijf. De prijs voor online videoserie kan in de wacht worden gesleept door Open kaart van Robbert Rodenburg, Politievlog (Jan-Willem Schut) en (On)mogelijk van StukTV, door dezelfde makers als Het Jachtseizoen.

Giel de Winter, die samen met Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns het trio StukTV vormt, is tevens in de race voor de Aanstormend talent award. In die categorie neemt hij het op tegen Soy Kroon en Splinter Chabot.

De award voor Impact kan gaan naar Boos (BnnVara), Goede tijden, slechte tijden (RTL 4) en Make up your mind (RTL 4). Voor de Televizier-ster jeugd waren genomineerd: de winnaar Hallo, ik heb kanker (EO), Hands up (Kro-Ncrv) en Steken en prikken (BnnVara).