Orlando Bloom zette acteren op laag pitje voor zoontje

Orlando maakt zijn terugkeer op het televisiescherm, naast model Cara Delevingne in de tv-serie Carnival Row. Naar eigen zeggen kan hij dat nu doen, omdat zijn zoon Flynn (7) intussen naar school gaat en ’gesetteld’ is. „Het begin van mijn carrière was heftig en ik was erg zichtbaar. Ik voelde me onder een vergrootglas liggen en dat terwijl ik nog best jong was. Nu ik een tijdje niet zo zichtbaar ben geweest, voelt deze show als een goed moment om terug te keren op het scherm en weer in vorm te komen.”

De acteur (42) zegt dat hij het wel moeilijk vond om zijn zoontje, dat hij kreeg met zijn ex-vrouw model Miranda Kerr, achter te moeten laten, toen hij voor de opnames zes maanden naar Tsjechië moest. „Het moeilijkst is om hem niet om me heen te hebben, hem naar school te brengen en dat soort dingen. Maar het is een goede tijd geweest voor reflectie. En ik heb van mijn tijd alleen genoten en misschien is dat het punt waar ik nu sta.”

De verloofde van Katy Perry brengt ondertussen veel tijd door in Amerika maar mist ook wel zijn thuisstad, het Britse Canterbury. Hij zegt zich ’erg Brits’ te voelen en de specifieke humor te missen. Ook zou hij er graag terugkeren om weer meer tijd met zijn zoon door te brengen.