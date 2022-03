Countrylegende Dolly Parton (76) weigert plekje in Hall of Fame

„Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame”, zegt Dolly maandag in een verklaring op Twitter. „De nominatie inspireert mij wel om een album te maken met goede rock-’n-rollmuziek, iets wat ik altijd al heb willen doen.”

De Rock and Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland, gewijd aan de geschiedenis van beroemde muzikanten, schrijvers en producers die hun stempel hebben gedrukt op de rock-’n-rollmuziek. Inmiddels komen ook artiesten en bands uit andere muziekgenres, zoals U2, in aanmerking voor een plek in de eregalerij.

Het is overigens niet de eerste keer dat Dolly Parton – onder meer bekend van de door haarzelf geschreven wereldhits Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You – afstand doet van een grote prijs. Oud-president Donald Trump wilde haar tijdens zijn regeerperiode de Presidential Medal of Freedom toekennen. Maar zij weigerde deze van Trump te accepteren.