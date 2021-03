Roy Donders onder vuur om reis naar Istanbul

Het is zondag de eerste dag dat Roy Donders cliënten ontvangt in zijn kliniek in Istanbul, zo laat hij weten. Tot en met komende zaterdag zit hij zelf in de Turkse hoofdstad ’om verschillende patiënten te begeleiden’. De voormalige stylist van het zuiden laat weten zelf diverse certificaten behaald te hebben om behandelingen uit te voeren en werkt daarnaast met professionals.

De schoonheidsbehandelingen en plastische chirurgie die hij nu aanbiedt, zijn hem zelf ook niet vreemd. Vorig jaar oktober liet hij weten in Turkije zijn lichaam te hebben aangepakt. Omdat afvallen hem niet lukte met sporten, heeft hij onder meer liposuctie op zijn hele lichaam laten doen. Inspelend op mogelijk negatieve reacties zei hij daarover: „Het is mijn lichaam, mijn leven en ik word daar gelukkig van.”

Ook dit keer reageren mensen kritisch op zijn keuzes voor dit vak - ’Sla je hier niet in door?’ - en op het feit dat hij dit doet terwijl hij ’slechts een paar certificaten’ heeft. Maar vooral zijn aanwezigheid in het buitenland in coronatijd, roept veel boze reacties op. Zo vraagt iemand zich af: „Waarom moet hij daar dan zijn? Gaat hij opereren of zo? Gewoon thuisblijven, moeten we allemaal. Maar die BN’ers denken dat ze wat meer zijn.” Anderen wijzen de criticaster erop dat Roy Donders immers ook ’moet werken voor zijn geld’.

Kritische reacties over het ’op vakantie gaan’ in coronatijd worden gepareerd met opmerkingen dat de stylist immers voor zijn werk reist en dat noodzakelijke reizen niet verboden zijn. Zo schrijft iemand: „Gun hem alle succes maar had lekker thuis gebleven, wij willen ook meer vrijheid om op vakantie te gaan . Waarom mag een bekende Nederlander wel en de normale Nederlander niet?”. Waarop men reageert: „Jij mag dat ook want het is dan werk, wat heeft dat met een bekende Nederlander te maken?” En: „Hij werkt daar. Er zijn heel veel mensen die voor werk reizen, al de gehele coronatijd. En daarbij nog een heleboel die gewoon lekker op vakantie gaan, ook normale Nederlanders, zelfs in lockdown.”