Platina jubileum: wat heeft Meghan nog te vrezen van Catherine?

Royals

Ondanks geruchten: Charlène van Monaco keert (eindelijk) terug naar huis

Prinses Charlène van Monaco keert dan toch terug naar het Zuid-Franse prinsdom. Dat meldt het prinselijke paleis zaterdag in een persmededeling. Opvallend, want net de afgelopen tijd werd er in de Franse roddelpers gespeculeerd dat Charlène ’nooit meer terug zou keren naar Monaco’.