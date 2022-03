Peter Pannekoek: zinvol om gesprekken met Lange Frans te voeren

Lange Frans en Pannekoek voerden onder andere een gesprek over het coronabeleid, waar ze allebei anders over denken. „Ik vond het best wel goed, zeker nu corona ten einde is, om die gesprekken een keer aan te gaan”, zegt Pannekoek. „Het is altijd zinvol om iemand recht in de ogen aan te kijken en het erover te hebben.”

Bekijk ook: Lange Frans deelt eerste fragment van podcast met Peter Pannekoek

Er ontstond frictie tussen de twee mannen naar aanleiding van de oudejaarsconference van Pannekoek, waarin hij Lange Frans omschreef als „de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort.” Ook zei hij: „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima. Maar ik vind ook: in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s.” De twee mannen kregen het met elkaar aan de stok via Twitter.

Fragment

Daarop nodigde Lange Frans de cabaretier uit in zijn podcast, waar Pannekoek op inging. Donderdag deelde Lange Frans een fragment van de aflevering waarin Pannekoek te gast is. Daarin zegt hij dat „de toon” waarop Pannekoek zijn naam uitsprak tijdens zijn oudejaarsconference, voor hem „een soort van buitenaards” was.

Pannekoek zegt in het fragment dat „ook hij hypocriet” is. „Ik zal ook soms in een voorstelling iets zeggen en dan later het zelf doen. Ik geloof heel erg in het menselijk tekort”, aldus de cabaretier, die in de video een shirt draagt waarop „Baas P” te lezen valt. Lange Frans vormde jarenlang een duo met Bart Zeilstra, wiens artiestennaam Baas B is.