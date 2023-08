Fiona Tan ontwerpt grootste glasraam van Europa voor Alkmaarse kerk: ’Lange filmstrook’

Met het plaatsen van de eerste panelen dinsdag komt het begin van het einde van de monsterklus in zicht: het nieuwe glas-in-loodraam dat kunstenares en filmmaker Fiona Tan voor de Grote Kerk in Alkmaar heeft ontworpen. In het 23 meter hoge en zes meter brede raam, het grootste van Europa, zijn niet minder dan 45.000 glasstukjes verwerkt in 88 verschillende kleuren. Samen vormen ze een betoverende caleidoscoop van bijna 200 rozetten, die door het veranderende zonlicht steeds anders oogt. „Ik beschouw het als een lange filmstrook.”

Fiona Tan liet zich inspireren door de zelfgemaakte kaleidscoop van haar oudoom. Ⓒ Museum Alkmaar