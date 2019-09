Deze programma’s maken kans op de Gouden Televizier-Ring

De tussenstand geeft slechts een indicatie, want stemmen kan nog tot en met 23 september 8.00 uur. Daarna volgen een top 3 van genomineerde programma’s.

De tien mannen die kans maken op de prijs voor Televizier-Ster Presentator zijn André van Duin, Arjen Lubach, Art Rooijakkers, Beau van Erven Dorens, Humberto Tan, Jan Versteegh, Johnny de Mol, Rik van de Westelaken, Ruben Nicolai en Viktor Brand. De tien vrouwen die meedingen naar de Televizier-Ster Presentatrice zijn Chantal Janzen, Dionne Stax, Ellie Lust, Eva Jinek, Floortje Dessing, Geraldine Kemper, Linda de Mol, Marieke Elsinga, Martine van Os en Nicolette Kluijver.

In de categorie Acteur/Actrice hebben de stemmende kijkers duidelijk een voorkeur voor actrices. Slechts drie mannen haalden de top 10 van de Televizier-Ster Acteur/Actrice 2019. De acteurs met de meeste stemmen zijn Barry Atsma voor KLEM, Diederik Ebbinge voor De Luizenmoeder en Victor Reinier voor Flikken Maastricht. Zij nemen het op tegen Angela Schijf (Flikken Maastricht), Chantal Janzen (Kees & Co), Elise Schaap (Familie Kruys/Soof: Een nieuw begin), Ilse Warringa (De Luizenmoeder), Jennifer Hoffman (De Luizenmoeder), Lies Visschedijk (Soof: Een nieuw begin) en Simone Kleinsma (Kees & Co).

De publieksprijzen worden op 9 oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in AFAS Live in Amsterdam.