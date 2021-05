Michella Kox opgepakt na beledigen politie-agent

In een filmpje begint Michella haar relaas: „Goedemiddag, ben een beetje verwilderd, dat is niet raar, want ik ben vanmorgen om 9 uur van mijn bed gelicht. Ik heb een ambtenaar in functie beledigd en heb zeven uur in een celletje gezeten. Ik ben behandeld als een crimineel.”

Ze vervolgt: „Wat is er gebeurd? Gisteren stonden er aan de voorkant vier politie-agenten en een zo’n vrouw was niet erg vriendelijk, die heb ik uitgescholden. Bleek dat ze ook in mijn tuin stonden, heb ik weer gescholden en de deur een zwiep gegeven. Ik was helemaal overstuur en gefrustreerd, want ik vierde de verjaardag van Kim. Ik moet nu dus voorkomen en ik word berecht, omdat ik een verjaardag heb gegeven, er overlast was, zeven politiemensen stonden en ik daar niks van mocht zeggen. Welkom in 2021.”

Volgens de realityster was het een staaltje ’machtsvertoning’. „En dat alles om een verjaardag van vier personen. Ik vind het te ziek voor woorden. Heb ik spijt van mijn daden? Nee, daar sta ik nog steeds achter”, aldus Michella.