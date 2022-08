’MTV-astronaut’ Johnny Depp grappend: ik had werk nodig

„Ik wil jullie laten weten dat ik ook te boeken ben voor verjaardagen, bar mitswa’s, bat mitswa’s, bruiloften, wakes, wat dan ook”, zei Depp met een knipoog. De acteur zat een tijdje zonder werk omdat hij vanwege de lopende rechtszaak onder meer zijn rol in de derde Fantastic Beasts-film moest inleveren, nadat hij in de eerste twee delen nog wel te zien was geweest als de duistere tovenaar Gellert Grindelwald.

Sinds Depp deze zomer de smaadzaak won, lijkt het tij voor hem echter weer te keren. Zo sloot hij een nieuwe lucratieve deal met parfummerk Dior en werd bekend dat hij zijn eerste film in 25 jaar tijd gaan regisseren. Toch blijft een extra schnabbel hier en daar welkom, zo grapte hij over zijn VMA-optreden. „Weet je, ik had werk nodig.”