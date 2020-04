Drake showt Canadese villa in nieuwe videoclip

Het dansje is bedacht door influencer Toosie, die een paar dagen geleden op een preview van de track al liet zien hoe je hoort te dansen op het nummer. De track werd vernoemd naar het dansje en de #ToosieSlideChallenge was geboren, die al veelvuldig wordt gedaan op de populaire app TikTok. Eigenlijk zouden de dansers ook in de originele clip terechtkomen, maar dat plan ging niet door vanwege de coronacrisis.

In de video brengt Drake ook een subtiele ode aan onlangs overleden basketballer Kobe Bryant. Nadat de rapper langs trofeekasten en zwembaden is gelopen, wandelt hij langs twee Los Angeles Lakers-shirts met daarop nummer 8 en nummer 24. Kobe begon met nummer 24 op zijn shirt tijdens zijn basketbalcarrière op de middelbare school en later droeg hij nummer 8.