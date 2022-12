LIVE | Prins Harry: schokkend om William te zien schreeuwen en de Queen te zien zwijgen

Dit verslag wordt de komende uren bijgehouden

„Denk aan een vis. Precies goed zwemmen, met de juiste stroming mee”, schetst Meghan de situatie in het paleis. „En dan is er een indringster. Een lichaamsvreemd organisme. En dat hele organisme reageert dan. Ze is anders. Ze past er niet in. We mogen haar niet.”

Het is nog maar het intro, waarna net als bij de eerdere delen snel wordt overgeschakeld naar een luchtigere toon met beelden van hun huwelijk. Dat daar tijdens de kerkdienst een gospelkoor mocht optreden, vonden Meghan en haar vrienden baanbrekend en konden ze erg waarderen. Vrolijke beelden van hun trouwfeest, het optreden van Elton John en hun eerste dans zorgen voor een vrolijke noot. „Meg was dolverliefd”, vertelt een goeie vriendin Silver Tree. „Liefde overwon.”

’Queen was grootmoeder-figuur voor mij’

Hun cottage op de grond van het paleis was volgens Harry en Meghan heel klein. „Het was een hoofdstuk in ons leven waarvan niemand zou kunnen geloven hoe het echt was.” Harry: „Oprah kwam op de thee. En ze zat daar en zei: ’Niemand zou dit ooit geloven’.”

Meghan laat weten dat ze met koningin Elizabeth omging als ’gewoon de oma van mijn vriend’. „Als je met haar aan het ontbijt zat, kon je gewoon met haar praten. Als ik naast haar in de auto zat, dacht ik: „Ik zie en respecteer als de vorstin. Maar tegelijk ben ik zo dankbaar dat u fungeert als een grootmoeder-figuur.” Beelden van Meghan naast een lachende Queen kwamen in de pers.

Brand

Net als in de eerste drie delen, springt ook dit deel van het ene onderwerp naar het andere. Na de vrolijke beelden van Meghan en de Queen wordt overgegaan op de brand in de Grenfell-toren. Bewoners daarvan die met elkaar de Hubb Community Kitchen hadden opgezet, vertellen dat de hertogin hen bezocht na de brand. „Ze vroeg of ze kon helpen. Ik vroeg: ’Echt?’. Ze stroopte haar mouwen op en ik gaf haar vijf kilo basmatirijst.” Meghan vertelt dat ze regelmatig terugging om met de vrouwen te praten. Hieruit ontstond haar kookboek Together. De pers was enthousiast over Meghan en zij en Harry werden toen gezien als een model voor ’de nieuwe generatie’.

Zwanger

Volgens hen kwam daar verandering in toen Meghan zwanger werd. „We kondigden het aan tijdens onze tour in Australië”, vertelt Meghan. Een tour die haar door haar zwangerschap zwaar beviel, maar met positieve beelden in de media. Vriendin Abigail Spencer: „Ik weet niet wat er daarna is misgegaan.” Volgens een andere vriendin voelde men zich in het paleis juist bedreigd door die grote populariteit. Prins Harry stelt dat het slecht viel dat Meghan eigenlijk een bijrol had moeten spelen als de ’vrouw van’, maar in plaats daarvan alle media-aandacht trok.

„De eerste keer dat het kwartje viel, was tijdens een evenement in Buckingham Palace. De volgende ochtend was er ontbijt voor ons en zagen we de krantenkoppen met niets anders dan foto’s van Meghan op de voorpagina”, vertelt Meghan. Harry: „Het ging precies zoals bij mijn moeder.” Beelden van Diana die vertelt dat de pers zijn aandacht op haar richtte in plaats van op Charles, maken het duidelijk. Diana vertelt hierin dat het mediacommentaar was dat zij ’aan de verkeerde kant’ liep, want mensen wilden haar de hand schudden, maar konden er niet bij.z

Zelfmoordgedachten

Harry wijst vervolgens op de verschillen in de pers tussen de berichtgeving over de zwangere Catherine destijds en de zwangere Meghan. „Als je dat verschil niet ziet, dan kan ik het ook niet meer uitleggen.” Vervolgens gaat het net als in de eerste delen over de pers, die vanaf dat moment volgens hen de aanval op Meghan opende. Volgens Harry lag daar ’overduidelijk een vorm van racisme’ onder.

Meghan vertelt dat ze verward raakte toen ze tijdens een trip in Liverpool door een vrouw werd aangesproken met het verwijt dat het ’niet klopte wat ze haar vader aandeed’. Harry vertelt hoe zijn moeder naar een evenement in de auto nog volop in tranen was, en hoe ze bij aankomst snel haar tranen droogde, een glimlach opzette en straalde voor de pers.

’Woedend en beschaamd’

Weer wordt er geschakeld van Diana naar Meghan. Moeder Doria Ragland vertelt hoe haar dochter haar vertelde dat ze aan zelfmoord dacht. „Dat is niet gemakkelijk voor een moeder om te horen. Ik kan haar niet beschermen. Harry kan haar niet beschermen.” Harry laat weten daar kapot van te zijn. „Ik voelde me woedend en beschaamd. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn koninklijke rol. Ik was er in getraind om meer te denken aan wat de mensen ervan zouden denken als we verstek lieten gaan. Als ik daarop terugkijk, haat ik mezelf erom. Wat ze nodig had, was zoveel meer dan ik kon geven.”

Meghan zegt dat ze aangaf dat ze wist waar ze hulp kon krijgen. „Maar ze stonden het niet toe.” Harry legt uit hoe het paleis redeneerde dat iedereen ermee moest dealen, dus waarom zou dat voor Meghan anders zijn? „Ik heb 30 jaar ervaring achter de schermen en ik weet hoe het systeem werkt. Er zijn constant briefings. Het is een vuil spel. Soms lekt er iets uit, soms is dat opzettelijk. Wil je negatieve berichtgeving onderdrukken over je eigen baas, dan geef je in ruil daarvoor de pers iets over een ander.” Een insider zegt dat er sindsdien onenigheid bestond tussen de perskantoren van Harry en William. Harry: „Om te zien dat Williams perskantoor meeging in het spel, terwijl we afgesproken hadden dat wij dat nooit zouden doen, dat was hartverscheurend.”

’Egoïstisch’

Dat was reden van één van Meghans vrienden om contact met People op te nemen en door uitspraken van die vrienden te laten zien ’wie de echte Meghan is’, wat destijds leidde tot een positief profiel van Meghan in dat magazine. Volgens Meghan en haar vriendinnen werd ook haar babyshower verpest door de pers.

(Tekst loopt door onder foto.)

Ⓒ Getty Images

Dat Meghan en Harry hun baby Archie voor het eerst in het paleis presenteerden, twee dagen na zijn geboorte, was een beslissing waar iedereen destijds achterstond, vertelt Meghan. Toch werd ook dat in de pers gezien als een eigenzinnige en egoïstische actie van Meghan. Harry: „Wat ze ons naar het hoofd slingerden, vooral jou, omdat we ons kind niet direct wilden tentoonstellen, was ongelooflijk.” Volgens moeder Doria was het net of Archie ’niet hun kind was, maar van het instituut’.

Zwangere vrouw

Net als in de voorgaande delen worden ook even unieke beelden vertoond van Archie bij Meghan op schoot in het vliegtuig voor hun tour van vier maanden naar Afrika. Ook is te zien hoe Meghan zich tijdens die tour niet zozeer presenteert als een ’royal’, maar ’als een moeder, als een vrouw, als een vrouw van kleur en als jullie zuster’.

Meghan zag de documentaire over die tour als iets positiefs en reageerde dankbaar op de vraag van de journalist Tom Bradby toen die vroeg naar haar welzijn. Ze zegt dat ze uitgeput was toen ze tegenover hem aangaf dat het een zware tijd was geweest, in het bijzonder voor haar als zwangere vrouw. „Ik had niet verwacht dat dat in de docu zou zitten.” Vervolgens zag ze met verbazing hoe juist dat fragment werd gebruikt om de docu aan te kondigen en haar uitspraken over de worsteling eruit werden gelicht.

Volgens Harry kregen ze vervolgens na alle kritische berichtgeving niet de steun van het paleis die ze verwachtten. „Vervolgens waren er gesprekken”, vertelt Meghan, „over wat er moest gebeuren om dit voor ons werkbaar te maken.”

Grote familie

In het vijfde deel opnieuw beelden van Archie, die door een doolhof rent. Afgewisseld met uitspraken van Meghan over haar eigen jeugd. „Ik zag al die neven en nichten en ik wilde graag zo’n grote familie. En die had ik niet. Dus toen ik zwanger was van Archie, was ik zo opgewonden dat we voor hem alles zouden kunnen creëren wat ik altijd had gewild.” Meghan zegt dat ze er alles aan deed om de royal family trots te maken en er onderdeel van uit te maken. „En toen barstte de bubbel.” Meghan zegt dat ze toen realiseerde dat ze ’niet alleen voor de wolven gegooid werd, maar aan ze gevoerd werd’.

Het debacle met haar vader, die met de pers samenwerkte, noemt ze ’ongelooflijk pijnlijk’. „Hij werd een probleem dat opgelost moest worden. Dus ik nam contact op met de koningin en zei dat ik alles zou doen, wat voor advies ze ook maar had. Zij stelden me voor om hem een brief te sturen. Ik deed er alles aan om die brief zo discreet mogelijk bij hem te krijgen.” Ze stuurde het daarom via haar perskantoor in Los Angeles, maar zag aan de bevestiging van ontvangst dat het niet de echte handtekening van haar vader was. Meghan: „En toen kwam de Daily Mail ermee dat ze mijn complete brief hadden. Maar wat zou je zien als ze echt de hele brief zouden publiceren? En niet alleen de stukken die in hun straatje pasten.” Volgens Harry gokte de krant er al op dat het koningshuis geen aanklacht zou indienen tegen de krant. Meghan zegt dat ze veel overleg hadden met senior medewerkers van het paleis, maar dat er geen actie werd ondernomen.

Canada

Meghans Londense advocaat Jenny Afia stelt dat er ’een echt soort oorlog’ tegen Meghan werd gevoerd. „En ik zag dat er negatieve briefing over Harry en Meghan vanuit het paleis kwam, ten gunste van de agenda van anderen.” Volgens Meghan viel alles daarmee uit elkaar. Harry vertelt dat ook hun rechtszaak weer negatief in het nieuws kwam. „Dat was onze gelegenheid om er even tussenuit te gaan, onze hoofden leeg te maken.” Het stel vertrok voor de kerst naar Canada.

Meghan: „We konden daar even op adem komen.” Harry geeft aan dat ze daar de ruimte kregen om te reflecteren op wat hen overkwam en wat ze daarmee wilden. Privébeelden tonen een Harry die in ijskoud water duikt opleeft. Toch wisten de paparazzi hen daar ook weer te ontdekken, zo blijkt. „Niemand die bij zijn volle verstand is, kan dit eindeloos verdragen.” Eind januari stelde Harry dus telefonisch aan zijn vader Charles voor dat zij naar Canada zouden verhuizen, om van daaruit het koningshuis te ondersteunen. Harry gaf aan dat op eigen kosten te willen doen. „Dit hebben we zorgvuldig voorbereid. We wilden kritiek van de pers voor zijn.”

Hij onthult dat het stel in 2018 er al over dacht om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen, en later overwoog om zich in Zuid-Afrika te vestigen. Doordat het uitlekte naar de pers, werd het een publiek debat. „En als iets een publiek debat wordt”, stelt Harry, „dan gaat het plan in negen van de tien gevallen niet door.”

Afspraak met de Queen

Harry vertelde dat hij een afspraak had met de Queen voor zes januari. Die werd door het paleis afgezegd tijdens hun terugvlucht. Toen hij koningin Elizabeth daarop belde en daarnaar vroeg, gaf zij aan: ’Ja, ik ben blijkbaar druk, dat wist ik niet’. Meghan zegt geschokt te zijn om te merken dat ’het instituut zich mengt in familierelaties’. Meghan zegt dat de druk alleen maar toenam en dat ze daarom in overleg met hun team besloten de verklaring af te geven dat ze een stap terug zouden doen voor een meer beperkte rol binnen het koningshuis.

Harry: „Dat de pers suggereerde dat ik daarbij de Queen had genegeerd... alsof ik zo respectloos zou kunnen zijn.” Volgens hem werden meetings afgezegd. „Pas toen Meghan op weg was naar Canada, werd er een bijeenkomst geregeld.” Meghan stond versteld: „Dat je zelf de vrouw en de moeder en ’het doelwit’ bent, en je hebt geen plaats in het overleg...” Een heel bewuste strategie, meent haar echtgenoot. Volgens Harry kreeg hij in eerste instantie vervolgens geen andere optie aangeboden dan volledig meedoen of volledig uitstappen en was zijn voorstel om een beperktere rol niet bespreekbaar. „Het was schokkend om mijn broer te zien schreeuwen en mijn vader opmerkingen maakte die niet waar waren en de Queen daar stil bij zat. Maar het was haar visie om altijd de monarchie voorop te zetten, dus ze deed wat haar geadviseerd werd.”

(Tekst loopt door onder foto.)

Ⓒ Getty Images

Volgens Harry was het voor hem moeilijk om te zien dat daardoor een kloof ontstond tussen hem en William, die nu aan de kant van het instituut stond, al begreep hij dat ook vanuit Williams rol als troonopvolger. „Toen ik in de auto terug zat, vernam ik dat er een gezamenlijke verklaring was uitgegaan namens William én mij. Ik kon het niet geloven. Niemand had me toestemming gevraagd om mijn naam onder zo’n verklaring te zetten. Ik belde Meghan en ze barstte in tranen uit, omdat ze vier uur lang met plezier logen om William te beschermen, maar drie jaar lang nooit de waarheid wilden vertellen om ons te beschermen.”

Doodsbedreiging

In de docu wordt vervolgens ingegaan op social media en alle hatelijke tweets aan het adres van Harry en Meghan. De laatste kreeg een tweet onder ogen waarin iemand suggereert dat iemand haar moet vermoorden, ’misschien moet ik het zelf doen’. Een huilende Meghan: „Dus er is zoveel haat gecreëerd dat iemand dit echt wil doen? ’s Nachts opstaan en de deuren controleren en je af te vragen of je veilig bent en of je baby veilig is.. Dat gebeurt allemaal echt. Ik denk dat mensen dat niet beseffen.”

Volgens Meghan was de laatste week in Engeland ’bitterzoet’. Mooie herinneringen werden afgewisseld met het besef dat volgens haar het paleis haar niet wilde. Tijdens één van hun laatste verplichtingen merkte Meghan tot haar opluchting dat de mensen haar, na twee jaar negatieve pers, niet uitspuugden. „Ze waren juist heel hartelijk.”

Harry omschreef het afscheid als koud. Meghan weet dat ze op weg naar het vliegveld erg emotioneel was. „In het vliegtuig kwam iemand van de bemanning naast me staan en hij knielde, nam zijn hoed af en zei: ’We waarderen wat je voor ons land hebt gedaan’.” Meghan in tranen: „En toch was het niet goed genoeg. En toch paste ik er niet in.”