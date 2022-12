Prins Harry: Meghan kreeg miskraam door rechtszaak met krant

’Queen was grootmoeder-figuur voor mij’

In het vierde deel worden beelden vertoond van het leven van Harry en Meghan in hun cottage op de grond van het paleis. Een klein huisje, volgens Harry en Meghan. Oprah Winfrey kwam daar volgens Harry eens op de thee. Het was een goede tijd. Meghan laat weten dat ze met koningin Elizabeth omging als ’gewoon de oma van mijn vriend’. „Als je met haar aan het ontbijt zat, kon je gewoon met haar praten. Als ik naast haar in de auto zat, dacht ik: „Ik zie en respecteer haar als de vorstin. Maar tegelijk ben ik zo dankbaar dat ze fungeert als een grootmoeder-figuur.” Beelden van Meghan naast een lachende Queen verschenen in de pers.

Maar de toon van de berichtgeving veranderde volgens hen toen Meghan zwanger werd. Ze maakten dat bekend tijdens hun tour door Australië en hun populariteit steeg tot een hoogtepunt. Volgens eenvriendin voelde men zich in het paleis juist daardoor bedreigd. Prins Harry stelt dat het slecht viel dat Meghan eigenlijk een bijrol had moeten spelen als de ’vrouw van’, maar in plaats daarvan alle media-aandacht trok. Volgens hem ging het precies zoals bij zijn moeder.

Harry wijst vervolgens op de verschillen in de pers tussen de berichtgeving over de zwangere Catherine destijds en de zwangere Meghan. „Als je dat verschil niet ziet, dan kan ik het ook niet meer uitleggen.” Vervolgens gaat het net als in de eerste delen over de pers, die vanaf dat moment volgens hen de aanval op Meghan opende. Volgens Harry lag daar ’overduidelijk een vorm van racisme’ onder.

’Woedend en beschaamd’

Moeder Doria Ragland vertelt hoe haar dochter haar na al die negatieve media-aandacht vertelde dat ze aan zelfmoord dacht. „Dat is niet gemakkelijk voor een moeder om te horen. Ik kan haar niet beschermen. Harry kan haar niet beschermen.” Harry laat weten daar kapot van te zijn. „Ik voelde me woedend en beschaamd. Mijn gevoelens werden beheerst door mijn koninklijke rol. Ik was er in getraind om meer te denken aan wat de mensen ervan zouden denken als we verstek lieten gaan. Als ik daarop terugkijk, haat ik mezelf erom. Wat ze nodig had, was zoveel meer dan ik haar kon geven.”

Volgens Meghan kreeg ze ook na een noodkreet aan het paleis geen hulp. Harry legt uit hoe Buckingham Palace redeneerde dat iedereen ermee moest dealen, dus waarom zou dat voor Meghan anders zijn? „Ik heb 30 jaar ervaring achter de schermen en ik weet hoe het systeem werkt. Er zijn constant briefings. Het is een vuil spel. Soms lekt er iets uit, soms is dat opzettelijk. Wil je negatieve berichtgeving onderdrukken over je eigen baas, dan geef je in ruil daarvoor de pers iets over een ander.” Een insider zegt dat er sindsdien onenigheid bestond tussen de perskantoren van Harry en William. Harry noemt het ’hartverscheurend’ dat Williams perskantoor ’meeging in het spel’.

’Egoïstisch’

Dat was reden van één van Meghans vrienden om contact met People op te nemen en door uitspraken van die vrienden te laten zien ’wie de echte Meghan is’, wat destijds leidde tot een positief profiel van Meghan in dat magazine.

(Tekst loopt door onder foto.)

Ⓒ Getty Images

Toch had dat weinig effect. Dat Meghan en Harry hun baby Archie voor het eerst in het paleis presenteerden, twee dagen na zijn geboorte, was een beslissing waar iedereen destijds achterstond, vertelt Meghan. Toch werd ook dat in de pers gezien als een eigenzinnige en egoïstische actie van Meghan. Harry: „Wat ze ons naar het hoofd slingerden, vooral jou, omdat we ons kind niet direct wilden tentoonstellen, was ongelooflijk.” Volgens moeder Doria was het net of Archie ’niet hun kind was, maar van het instituut’.

Ook de documentaire over hun tour naar Afrika pakte qua publiciteit anders uit dan ze verwachtten. Meghan dacht dat deze positief zou bijdragen. Maar haar eerlijke reactie op de vraag van journalist Tom Bradby naar haar welzijn, waarin ze aangaf dat het een zware tijd was geweest, werd als teaser gebruikt en trok alle aandacht in de pers. Volgens Harry kregen ze vervolgens na alle kritische berichtgeving niet de steun van het paleis die ze verwachtten. „Vervolgens waren er gesprekken”, vertelt Meghan, „over wat er moest gebeuren om dit voor ons werkbaar te maken.”

Grote familie

In het vijfde deel opnieuw beelden van Archie, die door een doolhof rent. Afgewisseld met uitspraken van Meghan over haar eigen jeugd. „Ik zag al die neven en nichten en ik wilde graag zo’n grote familie. En die had ik niet. Dus toen ik zwanger was van Archie, was ik zo opgewonden dat we voor hem alles zouden kunnen creëren wat ik altijd had gewild.” Meghan zegt dat ze er daarom alles aan deed om de royal family trots te maken en er onderdeel van uit te maken. „En toen barstte de bubbel.”

Meghan zegt dat ze toen realiseerde dat ze ’niet alleen voor de wolven gegooid werd, maar aan ze gevoerd werd’ door het debacle met haar vader die met de pers samenwerkte. „Hij werd een probleem dat opgelost moest worden. Dus ik nam contact op met de koningin en zei dat ik alles zou doen, wat voor advies ze ook maar had. Zij stelden me voor om hem een brief te sturen. Ik deed er alles aan om die brief zo discreet mogelijk bij hem te krijgen. En toen kwam de Daily Mail met het nieuws dat ze mijn complete brief hadden. Maar wat zou je zien als ze echt de hele brief zouden publiceren en niet alleen de stukken die in hun straatje pasten?”

Volgens Harry durfde de krant delen uit de brief te publiceren omdat ze erop gokten dat het koningshuis geen aanklacht zou indienen tegen de krant. Meghan zegt dat ze veel overleg hadden met senior medewerkers van het paleis, maar dat er geen actie werd ondernomen. Meghans Londense advocaat Jenny Afia stelt dat er ’een echt soort oorlog’ tegen Meghan werd gevoerd. „En ik zag dat er negatieve briefing over Harry en Meghan vanuit het paleis kwam, ten gunste van de agenda van anderen.”

Een trip naar Canada bracht hun de nodige rust en ruimte om te reflecteren op de afgelopen periode. Daar onstond het plan om financieel op eigen benen te gaan staan en te verhuizen. Hij onthult dat het stel in 2018 er al over dacht om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen, en later overwoog om zich in Zuid-Afrika te vestigen. Doordat het uitlekte naar de pers, werd het een publiek debat. „En als iets een publiek debat wordt”, stelt Harry, „dan gaat het plan in negen van de tien gevallen niet door.”

Afspraak met de Queen

Harry vertelde dat hij een afspraak had met de Queen voor zes januari. Die werd door het paleis afgezegd tijdens hun terugvlucht. Toen hij koningin Elizabeth daarop belde en daarnaar vroeg, gaf zij aan: ’Ja, ik ben blijkbaar druk, dat wist ik niet’. Meghan zegt geschokt te zijn om te merken dat ’het instituut zich mengt in familierelaties’. Meghan zegt dat de druk alleen maar toenam en dat ze daarom in overleg met hun team besloten de verklaring af te geven dat ze een stap terug zouden doen voor een meer beperkte rol binnen het koningshuis.

Harry: „Dat de pers suggereerde dat ik daarbij de Queen had genegeerd... alsof ik zo respectloos zou kunnen zijn.” Volgens hem werden meetings afgezegd. „Pas toen Meghan op weg was naar Canada, werd er een bijeenkomst geregeld.” Meghan stond versteld: „Dat je zelf de vrouw en de moeder en ’het doelwit’ bent, en je hebt geen plaats in het overleg...” Een heel bewuste strategie, meent haar echtgenoot.

Volgens Harry kreeg hij in eerste instantie vervolgens geen andere optie aangeboden dan volledig meedoen of volledig uitstappen en was zijn voorstel om een beperktere rol niet bespreekbaar. „Het was schokkend om mijn broer te zien schreeuwen, mijn vader opmerkingen horen maken die niet waar waren, en de Queen daar stil bij te zien zitten. Maar het was haar visie om altijd de monarchie voorop te zetten, dus ze deed wat haar geadviseerd werd.”

(Tekst loopt door onder foto.)

Ⓒ Getty Images

Volgens Harry was het voor hem moeilijk om te zien dat daardoor een kloof ontstond tussen hem en William, die nu aan de kant van het instituut stond, al begreep hij dat ook vanuit Williams rol als troonopvolger. „Toen ik in de auto terug zat, vernam ik dat er een gezamenlijke verklaring was uitgegaan namens William én mij. Ik kon het niet geloven. Niemand had me toestemming gevraagd om mijn naam onder zo’n verklaring te zetten. Ik belde Meghan en ze barstte in tranen uit, omdat ze vier uur lang met plezier logen om William te beschermen, maar drie jaar lang nooit de waarheid wilden vertellen om ons te beschermen.”

Doodsbedreiging

In de docu wordt vervolgens ingegaan op social media en alle hatelijke tweets aan het adres van Harry en Meghan. De laatste kreeg een tweet onder ogen waarin iemand suggereert dat iemand haar moet vermoorden, ’misschien moet ik het zelf doen’. Een huilende Meghan: „Dus er is zoveel haat gecreëerd dat iemand dit echt wil doen? ’s Nachts opstaan en de deuren controleren en je af te vragen of je veilig bent en of je baby veilig is.. Dat gebeurt allemaal echt. Ik denk dat mensen dat niet beseffen.”

’Gedrag van een pester’

Ook in het zesde deel gaat het al snel over de pers en het effect daarvan op Meghan. Vriend Tyler Perry vergelijkt het opnieuw met hoe de pers omging met Diana. „Ze waren overal.” Volgens hem was het dichtdraaien van de geldkraan en het beëindigen van de beveiliging typisch ’gedrag van een pester’. „Ze deden er alles aan om hen te laten terugkomen.” Hij ving het stel op en de twee vonden naar eigen zeggen ’eindelijk een stukje vrijheid’ om rond te lopen zonder pers. „Het was zalig, omdat niemand wist dat we daar waren.”

Hun rust duurde zes weken, toen ontdekten de media hun verblijfplaats. Tyler Perry vertelt dat zelfs zijn buurt, waarin een aantal beroemdheden wonen, nog nooit zo’n mediacircus gezien had. Opnieuw komt het publiceren van de brief van Meghans vader door The Mail on Sunday aan bod, waarbij dieper wordt ingegaan op hoe zij in aanloop naar de rechtszaak door de tegenpartij benaderd werden. „Er werd alleen nog maar meer privacy van ons opgeëist.” Harry: „Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam kreeg door wat er met de Mail gebeurde. Kan ik dat met zekerheid zeggen? Nee, maar gebaseerd op wat ik zag, zeg ik: die miskraam gebeurde door wat ze met haar deden.”

Oprah Winfrey

Meghan vertelt dat Oprah contact met hen zocht via haar communicatiebureau. De timing van het interview veranderde volgens hen voortdurend. Vervolgens worden de meest spraakmakende fragmenten van het interview met Oprah vertoond, waarin Meghan zegt dat er in het paleis zorgen waren over de huidskleur van baby Archie en de zelfmoordgedachten van Meghan.

In het laatste deel is ook te zien hoe Meghan weer contact krijgt met haar nichtje Ashleigh, de dochter van haar stiefzus Samantha Markle. Het huidige gezinsleven van Harry en Meghan met Archie en Lilibet en hun huisdieren wordt in beeld gebracht. De twee vinden het belangrijk dat hun kinderen opgroeien zonder al de media-aandacht die hen zoveel gekost heeft. Harry oogt gelukkig maar laat desgrvaagd weten dat hij de ’rare samenkomsten’ met de familie mist, evenals zijn vrienden in Engeland. Toch denkt hij dat als zijn moeder nog geleefd had, zij uiteindelijk ook had gekozen voor een leven in Amerika.

De serie eindigt met Meghans versie van het sprookje tussen hen beiden, waarin ze stelt: „Hoe de wereld ook mag zijn, we gaan ervoor. Niets kan ons breken. Liefde overwint.”