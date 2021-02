Dit zegt Queen Elizabeth over coronaprik

Elizabeth en haar 99-jarige echtgenoot prins Philip, die momenteel in het ziekenhuis wordt behandeld voor een niet-coronagerelateerde infectie, kregen hun inentingen van hun lijfarts in hun residentie Windsor Castle. Door hun leeftijd behoorde het koninklijke koppel tot een van de groepen die als eerste werd gevaccineerd.

„Het ging heel snel, en ik heb al veel brieven gekregen van mensen die verrast waren over hoe gemakkelijk het is om het vaccin te krijgen”, zei koningin Elizabeth in het gesprek met functionarissen die over de logistiek van de vaccinatiecampagne gaan. „En de prik... het deed helemaal geen pijn”, voegde ze daaraan toe volgens een verklaring van Buckingham Palace.

Meer dan 18,6 miljoen Britten hebben hun eerste coronaprik al gekregen. Beroemdheden onder wie zanger Elton John en acteur Michael Caine hebben zich aangesloten bij een campagne om Britten aan te moedigen om zich te laten inenten. Andere leden van het Britse koningshuis, onder wie prins Charles en prins William hebben bezoeken gebracht aan vaccinatiecentra en medewerkers en vrijwilligers bedankt voor hun werk.

In Groot-Brittannië wordt momenteel met bezorgdheid gekeken naar de broze gezondheid van prins Philip, die vorige week in een Londens ziekenhuis werd opgenomen en daar al negen nachten is gebleven ter behandeling van een niet nader genoemde infectie. Volgens Buckingham Palace maakt Philip, die in juni 100 wordt, het goed en slaat de behandeling aan maar blijft de prins waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis. De jongste zoon van Elizabeth en Philip, prins Edward, zei dinsdag dat het „een stuk beter” gaat met zijn vader.