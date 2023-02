André van Duin wacht musicalverzoek van Gert Verhulst af

Verhulst vroeg Van Duin vrijdag in de talkshow Jinek voor een bijrol in de musical en noemde dit „de mooiste droom die uitkomt” als de komiek de rol voor zijn rekening zou willen nemen. „De rol is op zijn lijf geschreven. Dus ik weet niet André, als je zit te kijken... alsjeblieft, we komen nog eens langs om dat te vragen. Het zou echt een droom zijn”, zei Gert in het programma.

Van Duin gaat niet voortijdig reageren op het aanbod, laat zijn zegsvrouw weten. „Als Gert serieus is, dan zien we het verzoek vanzelf komen”, stelt ze. De voorstelling wordt alleen opgevoerd in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, waar net als bij de Nederlandse hitmusical Soldaat van Oranje gebruik wordt gemaakt van rijdende tribunes.

Van Duin meldde begin 2022 dat hij niet dacht ooit nog met een voorstelling het theater in te gaan. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de artiest voor het laatst met een grote voorstelling, The Sunshine Boys, op de planken stond.

De acteur viert deze maandag zijn 76e verjaardag. Wel is hij „gewoon aan het werk”, aldus zijn woordvoerder.