K3-Klaasje wil de media in

„Ik hoop dat ik nog op tijd ben”, zegt de Nederlandse in een interview met Het Nieuwsblad. „Ik heb het gevoel dat ik nog middenin mijn ontwikkeling zit. Ik wil ontdekken wat er nog in me zit, en ik wil meer creatief bezig zijn dan louter uitvoerend.”

Klaasje blijft echter realistisch. „Misschien is er geen mediacarrière voor mij weggelegd. Misschien willen de mensen mij niet. En dan wordt het gewoon totaal iets anders. Dan ga ik misschien weer dwarsfluitles geven, wat ik gedaan heb ik voor ik K3 werd. Ik ben er realistisch in. Succes kun je niet afdwingen.”

Begin februari kondigde Klaasje aan dat ze dit jaar afscheid neemt van K3. In de komende maanden wordt met onder meer een tournee afscheid van haar genomen. Studio100 gaat ondertussen op zoek naar een opvolger.