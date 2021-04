Weduwe Kirk Douglas (102) overleden

„Ze haalde het beste in ons allemaal naar boven, maar vooral in onze vader”, vertelde Michael Douglas aan The Hollywood Reporter na het overlijden van zijn stiefmoeder. „Pa zou nooit zo’n carrière hebben gehad zonder de steun van Anne.” De acteur, zijn vrouw Catherine Zeta-Jones en hun kinderen gaan Anne missen, zo liet hij weten. „We waren dol op haar, ze zal altijd een plekje in ons hart houden.”

Kirk Douglas stierf in februari 2020 op 103-jarige leeftijd. Kirk en Anne waren toen 65 jaar getrouwd. Ze kregen samen twee zoons, Peter en Eric, die in 2004 overleed. De van oorsprong Duitse Anne was stiefmoeder van de twee zoons uit het eerste huwelijk van Kirk, Michael en Joel.