Carnavalsnummer ’Ladders Zat’ moet offline: ’Verwijst naar alcohol’

Afgelopen maandag zou het nummer, dat in twee weken tijd al meer dan 50.000 keer is beluisterd, al op verzoek van het platenlabel van Spotify zijn verwijderd. Maar nu gaat het nog een stapje verder. Het lied moet namelijk ook van YouTube, TikTok en andere online platforms af. „Ja, dat vinden we erg jammer”, vertelt Lanterfantje-dj Thomas van Groningen aan Omroep Brabant.

Samen met zijn Lanterfantje-partner en artiest Gullie heeft hij een paar maanden aan het carnavalsnummer gewerkt. „We doen dit omdat we carnaval een warm hart toedragen. We willen dat er tijdens het grootste volksfeest van het jaar leuke carnavalsliedjes te draaien zijn. Het is jammer dat deze platenmaatschappij er anders over denkt.”