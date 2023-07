Vier arrestaties tijdens feestelijkheden Charles in Schotland

De 74-jarige Charles ontving tijdens de dienst in Edinburgh symbolisch de Honours of Scotland, de Schotse kroonjuwelen. Het is gebruikelijk dat de zogeheten regalia worden gepresenteerd aan nieuwe Britse staatshoofden wanneer die na hun kroning langskomen in Schotland. Het gaat dan om een kroon, een scepter en een nieuw rijkszwaard. Prins William en zijn vrouw prinses Catherine waren ook bij de vieringen aanwezig.

Duizenden mensen hadden zich langs de route verzameld om een glimp van de koninklijke familie op te vangen. Onder hen ook de demonstrantengroep Republic met spandoeken met teksten als „niet mijn koning” en „schaf de monarchie af.” De demonstrantengroep is kritisch en stelt dat de ceremonie „weer een zinloze parade, weer een roekeloze verspilling van overheidsgeld” is. Ook bij het Schotse parlement werd geprotesteerd door een antimonarchiebeweging.