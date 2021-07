Douwe Bob: ’Ik mag de vader worden van de baby in haar buik’

„Er zit een lieve meid in het publiek, Loes. Die heeft een hele mooie baby in haar buik en ik mag daar de vader van worden”, zei Douwe Bob, zo is te horen in een filmpje dat circuleert op sociale media. De zanger krijgt een dochter. Het management van Douwe Bob was donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Hoe het precies zit met het liefdesleven van de zanger is niet bekend. Begin juni maakte hij bekend dat zijn knipperlichtrelatie met Anouk weer uit was.