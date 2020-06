Surrealisme verklaard in veertig topstukken

V.l.n.r. Saskia van Kampen-Prein, Lillian Bóza en Stefan van Raay bij het schilderij Verboden af te beelden van René Magritte. Ⓒ Foto Anko Stoffels

De absolute crème de la crème uit de wereldberoemde surrealisme-collectie van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen is deze zomer in het Cobra Museum in Amstelveen te zien. Veertig meesterwerken van grote namen als René Magritte, Salvador Dalí, Man Ray, Leonora Carrington en Marcel Duchamp maken inzichtelijk wat het surrealisme nu eigenlijk behelst. „Heel toepasselijk in deze rare tijden van corona.”