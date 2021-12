Jack Osbourne en vriendin verloofd

„Vandaag heb ik de mooiste en liefste vrouw die er is gevraagd met mij te trouwen. Ze heeft ja gezegd! Het leven is iets waarbij deuren dicht en open gaan en ik kijk ernaar uit om met haar door deze deur te stappen. Ze is werkelijk een magisch mens met een hart dat groter is dan ik me ooit had kunnen voorstellen. De manier waarop ze haar rol als stiefmoeder vervult doet mijn hart smelten. Ik ben gelukkiger dan ik ooit had durven dromen”, aldus Jack.

Osbourne was eerder getrouwd met Lisa Stelly, met wie hij drie kinderen heeft: Pearl (9), Andy (6) en Minnie (3). In 2018 gingen de twee uit elkaar, maar wisten een goede relatie met elkaar te behouden zodat hun kinderen niet teveel onder de breuk leden.