Rita Ora: moet veel opofferen voor leven als popster

Ora erkent dat bekend zijn „veel voordelen” met zich meebrengt, maar benadrukt dat iedereen die popster wil worden zich ook moet realiseren dat er nadelen kleven aan de bekendheid. „Een gezin stichten en een normaal gezinsleven leiden is onmogelijk”, aldus de zangeres. „De droom is dat iedereen over de hele wereld je kent, maar je moet er veel voor opofferen. Soms kun je amper slapen omdat je na een show nog in het vliegtuig moet stappen, op naar het volgende optreden.”

De zangeres vindt het bestaan van een popster soms eenzaam. „Het is belangrijk om te onthouden waarom je het leuk vindt wat je doet. Soms is het eenzaam, maar ik heb fans die mijn muziek geweldig vinden, dus ik doe het voor hen.”