Premium Het beste van De Telegraaf

Netflix-serie is toe aan DERDE vorstin: Eerste foto’s van The Crown’s nieuwste Elizabeth

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Na actrices Claire Foy en Olivia Colman is het nu de beurt aan Imelda Staunton om in de huid te kruipen van koningin Elizabeth. De 65-jarige actrice werd afgelopen week gespot op de set van Netflix-serie The Crown. Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth is al vier seizoenen lang te zien in de populaire dramareeks The Crown. In de Netflixserie wordt de Queen gespeeld door drie, steeds oudere, actrices. En het einde van de reeks is nog lang niet in zicht. Sterker nog, in Engeland vinden momenteel de opnamen plaats voor het vijfde seizoen, dat opnieuw een periode van tien jaar zal beslaan. -