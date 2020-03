Harry en Meghan beëindigen afscheidsronde op Commonwealth Day

Het is de eerste keer sinds Harry en Meghan een stap terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis dat het koppel zich bij de koninklijke familie voegt voor een publiek evenement. Zo zijn koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins William en zijn vrouw Catherine van de partij.

Commonwealth Day, de tweede maandag van maart, wordt jaarlijks gevierd in Westminster Abbey. De dag staat in het teken van het Gemenebest, dat bestaat uit meer dan vijftig lidstaten waarvan Elizabeth staatshoofd is.

Harry en Meghan zijn vrijdag begonnen aan hun afscheidsronde. Het koppel woont verschillende evenementen bij en vliegt na Commonwealth Day weer terug naar hun tweede thuis Canada. Vanaf 1 april maken Harry en Meghan geen gebruik meer van hun koninklijke titels. Ze worden vanaf dan niet meer aangesproken als zijne en hare koninklijke hoogheid.