Premium Het beste van De Telegraaf

Artiesten moeten zangpartner ontdekken in ’Secret duets’ Jamai over nieuwe show: ’Raden is weer in’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Jamai Loman wilde het Thaise format van ’Secret duets’ een stukje Nederlandser maken. Ⓒ Foto Tom Cornelissen

In dit geval is het niet praten tegen een muur, maar zingen tegen een muur. En dan maar raden: wie is de geheime duetpartner achter de muur? In Secret duets kun je de artiest aan de andere kant niet zien, wel horen. Na The masked singer en I can see your voice uit Zuid-Korea moet dit de volgende Aziatische muzikale hitshow bij RTL 4 worden. Presentator Jamai Loman: „We hebben het wel iets Hollandser gemaakt.”