Johan Derksen snoeihard over Op1-presentatrice Giovanca

De Veronica Inside-ster heeft tot nu toe alle afleveringen van Op1 gezien en vindt dat de kwaliteit van de presentatieduo’s erg ver uit elkaar ligt. „De een is beter dan de ander. Die eerste avond vond ik niet zo slecht, maar dat meisje dat Giovanca heet of zo, die kun je afschrijven”, vertelt Johan donderdag in de radioshow van Wilfred Genee op Radio Veronica. „Die zit echt een rol te spelen”, vervolgt hij.

Over Giovanca’s wederhelft van het Op1-duo, Tijs van den Brink, is Johan een stuk positiever: „Die jongen van de EO die vind ik gewoon goed. Die is ook journalistiek goed.”

Op1 is de nieuwe dagelijkse talkshow van NPO1. De zender is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met RTL 4, waar de succesvolle talkshow van Eva Jinek wordt uitgezonden.