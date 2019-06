Rammstein wint populairiteit na concert

Ook de Nederlandse rappers Frenna en b zijn bezig met een opmars. Frenna’s plaat Francis klimt van de negende naar de zesde plek deze week. En de ep van Snelle komt de top tien binnen. Waar hij het vorige week nog met de elfde plek moest doen, staat Beetje bij beetje nu op de achtste notering.

Verder komt Jack Whites band The Raconteurs nieuw binnen op de tiende plek met Help Us Stranger. Opmerkelijk is tot slot dat Madonna alweer buiten de top tien valt. Vorige week kwam haar album Madame X binnen op de tweede plek, maar de Queen of Pop is teruggevallen naar de zestiende plaats.