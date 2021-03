Deze film is geïnspireerd op de wandaden van Jeffrey Epstein

De 30-jarige Dasha Nekrasova beleeft met The Scare of Sixty-First haar debuut als regisseur. Aan The Hollywood Reporter vertelt Nekrasova dat ze als inwoner van New York ’gefascineerd en geschokt was’ door het Epstein-verhaal. Ze woonde vlakbij het Metropolitan Correctional Center in New York waar de misbruikmiljardair na zijn arrestatie verbleef. „Toen hij stierf, voelde het echt alsof de CIA me in het gezicht sloeg”, aldus Nekrasova. Ze heeft dan ook haar twijfels bij de officiële verklaring dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel. Omdat ze doorhad dat het zinloos was om de ’waarheid’ zelf uit te zoeken, besloot ze haar zinnen te zetten op het schrijven van het script van haar nieuwe film.

De low-budget thriller volgt twee jonge vrouwen die een betaalbaar appartement in Manhattan scoren, om er vervolgens achter te komen dat het ooit eigendom was Jeffrey Epstein. De woning draagt allerlei duistere geheimen met zich mee. De geesten van de jonge slachtoffers van Epstein weten zelfs het lichaam van een van de nieuwe bewoonsters over te nemen.