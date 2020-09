Chrissy Teigen: ’Ook John en ik hebben last van racisme’

„We reden ’s avonds in de auto door een mooie wijk, op zoek naar het huis van Johns peetmoeder. Achter ons reden twee mannen in een pickup-truck die met groot licht naar ons seinden. Toen we stopten, vroegen ze waar we naar op zoek waren, waarop we hun het adres gaven. Toen zeiden ze letterlijk: wegwezen hier jullie! Vervolgens bleven ze ons achtervolgen tot bij de oprit en bleven ze ons in de gaten houden totdat we binnen waren. Dat gaf me een heel naar gevoel”, aldus Chrissy in gesprek met het tijdschrift Marie Claire.

Het 34-jarige model herinnert zich nog goed dat ze toen voor het eerst meemaakte wat zwarte mannen in de Verenigde Staten dagelijks meemaken. „Ik was nog uren aan het huilen, terwijl John er totaal niet emotioneel van werd. Dat deed me realiseren dat hem dit vaker was overkomen, wat ik heel erg vond.”

Teigen maakt zich dan ook zorgen om haar kinderen en wat zij eventueel meekrijgen van racisme. „Het maakt niet uit of je rijk of beroemd bent, uiteindelijk gaat het om je huidskleur. En hoewel ze ook Aziatisch bloed in zich hebben, is hun huidskleur zwart. We proberen hen daar nu al bewust van te maken en spreken daar op een manier over zodat ze de ernst van dit probleem begrijpen.”

Chrissy en John hebben twee kinderen: dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Onlangs maakte het stel bekend dat er een derde kind op komst is.