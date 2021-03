Recensie ’Over vijf jaar’: Liefde heeft geen toekomst nodig

Het is de standaardvraag bij elke sollicitatie. ’Waar ziet u zichzelf over vijf jaar?’ De jonge advocate Dannie Kohan uit New York weet wel raad met zo’n vraag. Ze heeft haar toekomst al helemaal uitgestippeld. Ze weet precies waar ze dan woont, welke topbaan ze bekleedt en met wie ze getrouwd is. Met David natuurlijk, net zo’n rationele planner als zij, die ook gelooft in leven via spreadsheets en getallen.