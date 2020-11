’Dit brengt PRINS ANDREW nog verder in het nauw’

Dé foto waardoor prins Andrew door de mand viel en hem linkt aan de destijds 17-jarige Virginia Roberts. Rechts op de achtergrond de ’gevreesde’ Ghislaine Maxwell. Ⓒ HH/ANP

Zijn alles onthullende boek over president DONALD TRUMP (All the President’s Women) maakte vorig jaar de tongen los. In zijn nieuwe boek The Spider richt onderzoeksjournalist en Pulitzerprijs-genomineerde BARRY LEVINE zijn pijlen op Jeffrey Epstein en daarin komt ook zijn vriendschap met de Britse prins Andrew ter sprake. „Het paleis moet beseffen dat dit groter is dan het imago van hun prins.”