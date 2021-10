STER gaat Loeki de Leeuw breder inzetten

„De terugkeer van Loeki op televisie heeft bewezen dat hij nog steeds mateloos populair is”, stelt de zegsvrouw. „We zijn druk bezig met het maken van nieuwe filmpjes waarin hij optreedt. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we Loeki verder kunnen gaan inzetten op sociale media.”

Er is zelfs overwogen om Loeki op de radiozenders in te zetten. „Daar hebben we recent al als verandering de STER-stem ingevoerd”, legt de woordvoerster uit. „Voorlopig zetten we Loeki visueel in. Al sluiten we niet uit dat zo’n stap in de toekomst alsnog wordt heroverwogen.” In de jaren tachtig lagen in de platenzaken ook elpees en cassettebandjes met verhalen over de avonturen van Loeki.

Handtekeningenactie

De populaire leeuw maakte eerder dit jaar zijn comeback tijdens grote evenementen als het Eurovisie Songfestival en de sportzomer. De STER nam dit besluit nadat een petitie van het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start op! door vele tienduizenden mensen werd ondertekend. De rentree pakte zo goed uit dat Loeki sinds deze zomer weer structureler op televisie te zien is.

De aaibare leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast ’asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.