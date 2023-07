’Wicked-tegenspeler Ethan Slater verlaat vrouw voor Ariana Grande’

In navolging van Ariana Grande en haar man Dalton Gomez lijkt ook de relatie tussen haar Wicked-tegenspeler Ethan Slater en zijn vrouw Lilly Jay voorbij. Bronnen zeggen tegen TMZ dat Jay er kapot van is dat Slater er met Grande vandoor zou zijn gegaan en tegelijkertijd zijn gezin in de steek laat.

Ⓒ Getty Images