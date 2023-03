Ozzy Osbourne boekt eerste optreden na aangekondigd ’pensioen’

Osbourne, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, annuleerde begin vorige maand zijn Europese en Britse tournee van dit voorjaar en zei vanwege zijn gezondheid definitief te stoppen met touren. „Dit is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten delen met mijn trouwe fans”, deelde hij toen.

Enkele weken later gaf de Brit zijn trouwe fans toch weer wat hoop en zei hij toch wel weer een concertreeks te willen doen, als zijn gezondheid dat zou toelaten. „Als je me nu vraagt: kan je over een maand weer op pad, dan kan ik geen ja zeggen. Als ik zou kunnen touren, dan zou ik touren. Maar ik kan op dit moment geen tournees plannen omdat ik denk dat ik het niet zou redden”, zei Osbourne in een interview met radiozender SiriusXM.