Kroonprins van Oman heeft zich verloofd met zijn nicht

De verloofden zijn via hun vaders, die broers van elkaar zijn, aan elkaar verwant. Meyyans vader prins Shihab is vicepremier en minister van Defensie in de regering van Oman. De kroonprins is sinds vorig jaar minister van cultuur, jeugd en sport in hetzelfde kabinet dat wordt geleid door sultan Haitham zelf.

Meyyan is binnenhuisarchitect en kunstenaar, onder meer werkzaam met fotografie en digitale kunst. Op dit moment is er in Oman ook een tentoonstelling van haar werk. Dhi Yazan (30), wiens naam in Engelstalige Arabische media ook wordt geschreven als Theyazin, is eerder deze week door zijn vader aangewezen als kroonprins. De officiële installatie en eedaflegging moeten nog plaatsvinden.