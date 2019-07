Temptation Island-deelneemster Rodanya Kelsey in verwachting

Op Instagram schrijft Rodanya: „Ik ben verliefd op een mens, die ik nog niet ontmoet heb. Alleen wij tweetjes.” Op de foto is de tekst ’hello baby’ te zien.

Of de baby van haar inmiddels ex Morgan is of van verleider Danicio is onduidelijk. Rodanya onthulde na Temptation Island aan Goedele Liekens dat ze voor de bijl is gegaan. Als Goedele opmerkt dat Danicio zijn kans gemist heeft, zegt ze: „Naja, kans gemist niet hoor. Uiteindelijk heeft hij wel zijn zin gekregen. Later hebben wij wel afgesproken en toen hebben we ook het bed gedeeld.”