Sterren staan stil bij dood aidsactivist en schrijver Larry Kramer (84)

„Zijn koppige geloof in gelijke rechten maakte hem misschien wel de grootste en belangrijkste homo-activist aller tijden”, aldus Ryan Murphy, die The Normal Heart regisseerde. Hoofdrolspeler van die film over de aidscrisis in New York begin jaren tachtig. Mark Ruffalo twitterde: „Lieve Larry Kramer, het was de grootste eer om met je te werken en tijd met je door te brengen om meer te leren over je activisme. We zijn vandaag een geweldige man en artiest verloren. De wereld zal je missen.”

Ook castlid Matt Bomer liet van zich horen. „Ik heb geen woorden om mijn dankbaarheid, bewondering en liefde voor je uit te drukken. Jouw werk was dapper en deed ertoe. Het heeft mensen ingelicht, tot actie gezet en levens gered. Mijn tijd met jou zal ik de rest van mijn leven koesteren.”

Elton John schreef op Twitter: „We zijn vandaag een grootheid verloren, een man die als een krijger opkwam voor homorechten. Zijn woede was hard nodig in een tijd waarin de dood van homo’s door aids werd genegeerd door de Amerikaanse overheid. Ik ben er trots op dat ik hem heb gekend, zijn erfenis moet in ere gehouden worden. Mijn gedachten zijn bij zijn liefhebbende echtgenoot David Webster.”