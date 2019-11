Grey’s Anatomy-schrijfster maakt serie met en over Erin Brockovich

Erin Brockovich Ⓒ ANP

De Amerikaanse zender ABC heeft een pilot besteld van een serie gebaseerd op het leven van Erin Brockovich. De activiste won zonder juridische scholing in 1993 een zaak tegen een vervuilende energieleverancier. In 2000 speelde Julia Roberts de hoofdrol in een film over die strijd, met de titel Erin Brockovich.