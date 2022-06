Regisseur Woody Allen (86) overweegt pensioen: ’Lol is er een beetje af’

„Ik denk dat ik waarschijnlijk op z’n minst nog één film maak. De lol is er een beetje af”, zei Allen, die tientallen films heeft geregisseerd. „Toen ik vroeger films maakte, gingen die naar filmhuizen door het hele land. Nu maak je een film die een paar weken te zien is in een filmhuis, misschien zes of vier, voordat die naar een streamingdienst of betaalkanaal gaat. Het is niet hetzelfde. Ik vind het veel minder leuk.”

Een groot onderdeel van het maken van een film was het idee dat honderden mensen die tegelijk gaan zien, vervolgde de regisseur, „Ik weet niet hoe ik het vind om nu films te maken. Ik ga er nog een maken en kijken hoe dat voelt.”

Beschuldigingen van misbruik

Of het plezier van Allen minder is geworden doordat hij vanwege beschuldigingen van misbruik ook minder steun krijgt in Hollywood, zei hij niet. In het gesprek met Baldwin, dat live te volgen was via het Instagramaccount van de acteur, ging het niet over de aantijgingen. Baldwin is een van de mensen die Allen altijd is blijven verdedigen.

Dylan, de dochter van de regisseur, zegt dat haar vader haar heeft misbruikt toen ze nog een kind was. Allen heeft dat altijd ontkend.